„Earth Hour“ : Lübeck beteiligt sich zum 10. Mal an der Klimaschutzaktion des WWF

Hansestadt schaltet wie andere Teilnehmer der Aktion „Licht aus – Klimaschutz an!“ an zahlreichen Gebäuden die Beleuchtung aus.

Lübeck | „Licht aus – Klimaschutz an!“ heißt es am Sonnabend, 27. März, um 20.30 Uhr, wenn weltweit Menschen, Städte und Unternehmen während der „Earth Hour“ für eine Stunde das Licht ausschalten. Bekannte Bauwerke stehen in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.