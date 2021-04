Lübeck : Trio stiehlt unter Drogeneinfluss Elektrokabel

Polizei nimmt drei junge Männer fest, die auf einem Betriebsgelände an der Posener Straße/Ecke Oderstraße Kabel gestohlen hatten.

Lübeck | An ihrer Beute hatten sie nicht lange Freude: In der Nacht zu Donnerstag wurden drei junge Männer dabei beobachtet, wie sie gegen Mitternacht von einem Betriebsgelände an der Posener Straße/ Ecke Oderstraße Elektrokabel entwendeten und anschließend mit zwei Fahrzeugen davonfuhren. Ein aufmerksamer Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der ...

