Lübeck : „Draußen wird es leiser“: Leipziger Künstler Stefan Vogel stellt in St. Petri-Kirche aus

Aus 130 handelsübliche Wäscheständern hat der Leipziger Künstler ein ungewöhnliches Kunstwerk erschaffen.

Lübeck | Stefan Vogel hat eine gewaltige Installation geschaffen: Aus 130 handelsüblichen Wäscheständern hat der in Leipzig lebende Künstler ein Kunstwerk entstanden, das jetzt in der St. Petri-Kirche zu bewundern ist. „Draußen wird es leiser“ ist der Titel der Sommerausstellung, in der der 40-Jährige zugleich Zeichnungen und Fotografien zeigt. Seine Werke sin...

