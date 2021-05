Lübeck : Die Polizei fragt: Wem gehört dieses Pedelec?

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer eines Elektrodamenrads, das bei einem Fahrraddieb sichergestellt wurde..

Lübeck | Am Lindenplatz in Lübeck hatte die Polizei am Sonntag (18. April) einen Fahrraddieb festgenommen. „Er steht im Verdacht, zuvor ein Pedelec in der Innenstadt entwendet zu haben“, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Tatverdächtigen wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Das Pedelec der Marke Telefunken, an ...

