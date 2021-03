Lübeck : Besseres Raumklima an Schulen durch digitale Technik

Projekt „CO2-Messung an Schulen“: Das Lübecker Unternehmen Travekom installiert 2500 Messgeräte der Firma Dräger in Schulen der Hansestadt.

Lübeck | Die Corona-Pandemie stellt besondere Herausforderungen auch an die Schulen – Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind beim Unterricht in Präsenz zu beachten, denn das Virus wird vor allem durch Aerosole in der ausgeatmeten Luft übertragen. Um die Qualität der Raumluft laufend zu überwachen, eignet sich eine Messung von CO2 als Leitparameter. Die Hansestadt h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.