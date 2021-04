Lübeck : Busfahren soll billiger werden: Preisstufe 3 soll entfallen

Hansestadt gehört zu den teuersten Städten beim ÖPNV-Tarif – das soll sich auf Basis zweier Gutachten nun ändern. Verbesserungen bei Tarif und Angebot des ÖPNV sind in Planung.

Lübeck | Die Hansestadt Lübeck will das Busfahren in Zukunft attraktiver gestalten, indem Fahrpreise reduziert, neue Ticketangebote geschaffen und punktuelle Ausweitungen der Fahrpläne vorgenommen werden. Dazu wurden zwei Gutachten in Auftrag gegeben, die die Möglichkeiten für Änderungen im Tarifsystem und im Busangebot aufzeigen. Diese Gutachten werden nun ve...

