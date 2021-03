Lübeck : „Buddenbrooks am Markt“ öffnet nach Corona-Zwangspause wieder

Das Infocenter mit Museumsshop ist wieder für Besucher zugänglich.

Lübeck | Die Wiederöffnung der Museen naht und einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits in der nächsten Woche: Ab kommenden Montag, 8. März, wird das Infocenter mit Museumsshop „Buddenbrooks am Markt“ wieder seine Türen für Besucher öffnen. Von Montag bis Samstag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, gibt es am Markt 15 künftig wieder Infos und Souvenirs rund um das Bud...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.