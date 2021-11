Lübeck-St. Lorenz-Nord : Betrunkener torkelt auf die Straße und wird von Auto erfasst

Alkoholisierter Fußgänger lief auf die Krempelsdorfer Allee. Eine Seat-Fahrerin aus Hamburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und den Unfall verhindern.

Lübeck | In der Krempelsdorfer Allee hat eine 53-jährige Hamburgerin am Dienstagabend mit ihrem Seat einen 42-jährigen Lübecker mit ihrem Seat erfasst. Wie die Polizei ermittelte, war der Mann betrunken und sollte gegen 18.30 Uhr Hilfe von einem Team eines Rettungsdienstes erhalten – dieses war alarmiert worden, weil sich der 42-Jährige sich in einer hilflosen...

