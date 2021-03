Lübeck : Stützwand in der Wallstraße wird geprüft

Grünschnittarbeiten und Bauwerksprüfung: Stadt richtet Parkverbot ein.

Lübeck | Aufgrund der Bauwerksprüfung der Stützwand in der Wallstaße sind die direkt vor der Wand liegenden Parkflächen gesperrt. Besitzer der in diesem Bereich parkenden Fahrzeuge werden um rechtzeitige Räumung gebeten – die Sperrung tritt ab Montag, 22. März, in Kraft. Um einen reibungslosen Ablauf der Bauwerksprüfung zu gewährleisten, sind im Vorwege Grünsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.