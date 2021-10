Lübeck: Neue Bauarbeiten : 1,1 Millionen Euro: Moltkebrücke wird bis Juli 2022 erneuert

Einspurige Verkehrsführung wegen Instandsetzungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen – und der Parkstreifen muss dafür weichen.

Lübeck | Eine weitere Brücke in Lübeck muss saniert werden – und wird damit auf der östlichen Seite der Stadt zum Nadelöhr: Während an der Bahnhofsbrücke bereits kräftig gebaut wird, starten nun die Instandsetzungsarbeiten an der Moltkebrücke. Die Verbindung zwischen der gleichnamigen Straße und der Walderseestraße – die Querung zwischen der Altstadt und dem K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.