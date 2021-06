Lübeck : Bahn saniert Sitzgelegenheiten und Wartebereiche im Hauptbahnhof

Neue Ausstattung: Lübecker Bahnhof profitiert wie 84 weitere Stationen von Konjunkturprogramm von Bahn und Bund.

Lübeck | In Hamburg und Schleswig-Holstein wurden 2020 an insgesamt 40 Stationen rund 3,3 Millionen Euro investiert. Und nun wird die Frischzellenkur fortgesetzt: Durch der Neuauflage des „Sofortprogramms Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn (DB) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fließen in 85 Stationen nun 6,5 Millionen Euro. ...

