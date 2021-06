Lübeck : Auto überschlägt sich im Andersenring – Fahrer flüchtet

Unbekannter verliert Kontrolle über seinen Ford Focus und kollidiert in einer Kurve mit einem geparktem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Lübeck | Es hat so lautstark geknallt im Andersenring (Lübeck-Moisling), dass die Anwohner aus dem Schlaf gerissen wurden: In der Nacht zu Dienstag hatte sich gegen 2.10 Uhr ein Ford Focus überschlagen. Besorgte Anrufer informierten Polizei und Rettungskräfte. Nach bisherigem Sachstand verlor der Fahrer des Focus', der in Richtung des Brüder-Grimm-Rings unterwe...

