Lübeck : Aus- und Umbau der Marienstraße startet

Zweispurige Verkehrsführung stadtauswärts während des Neubaus der Bahnhofsbrücke soll Staus vermeiden helfen.

Lübeck | Der Aus- und Umbau der Marienstraße startet am Dienstag, 16. März. Ziel sei es, den Verkehrsfluss in der Straße zu verbessern, um während des Neubaus der Bahnhofsbrücke eine höhere Verkehrsbelastung der Alternativstrecke zu ermöglichen, teilte die Stadt mit. Bisher steht stadtauswärts nur eine Fahrspur zur Verfügung, so dass es aufgrund der Abbiegesitu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.