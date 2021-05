Lübeck : Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Es besteht Lebensgefahr: 55-jährige Lübecker war an der Kreuzung Marlistraße/Schlutuper Straße von Pkw erfasst worden.

Lübeck | Ein 55-jähriger Lübecker, der am Donnerstag mit seinem Radfahrer in Lübeck St. Gertrud unterwegs war, ist im Kreuzungsbereich der Marlistraße/Schlutuper Straße von einem Pkw erfasst worden. Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 20.40 Uhr. Der betrunkene Mann fuhr mit seinem Rad die Schlutuper Straße auf dem linken Radweg in Richtung Innenstadt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.