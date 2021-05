Lübeck : Kripo warnt vor „falschen Polizeibeamten“: Trickdiebe wollen Geld

Täter haben Senioren im Visier und es auf Bargeld abgesehen. IN drei Fällen traten sie als „falsche Polizeibeamte“ auf.

Lübeck | Derzeit treten in Lübeck neuartige Fälle von Trickdiebstählen auf. Der Polizei sind bislang vier Fälle bekannt geworden, in denen unbekannte Täter ältere Menschen vor ihren Häusern angesprochen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. In zwei Fällen haben die Täter Zutritt zu den Wohnungen bekommen und dort Bargeld entwendet. Überblick über die bis...

