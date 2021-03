Lübeck : Neue Abstellflächen für Fahrräder und Lastenräder in der Innenstadt

Hansestadt setzt weitere Maßnahme aus dem Rahmenplan Innenstadt mit Mobilitätskonzept um. Dafür entfallen 14 Kfz-Parkplätze.

Lübeck | Mehr Platz für Fahrräder in der Innenstadt: Derzeit werden 46 neue Fahrradbügel in der Lübecker Innenstadt aufgestellt an denen 86 Fahrräder parken können. Ganz neu sind zwei Standorte zum Parken von Lastenrädern. Die Verwaltung hat dafür extra spezielle Fahrradbügel entworfen, die von einer Lübecker Firma angefertigt wurden. Die neuen Stellplätze für...

