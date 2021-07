Lübeck : 58-Jährige von Krankenfahrstuhl angefahren – Fahrer flüchtet

Lübeckerin wurde bei Unfall in der Beckergrube verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Lübeck | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde am 24. Juni in der Lübecker Innenstadt eine Fußgängerin angefahren, und dabei verletzt. Der Unfallverursacher verweigerte die Herausgabe seiner Daten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die 58-jährige Lübeckerin war vor drei Wochen gegen 10.20 Uhr auf dem rechtsseitigen Fußweg der Beckergrube in R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.