Lübeck-St. Lorenz-Nord : 47-Jähriger betrunken und mit Kokain in Umfallwagen unterwegs

Drogen und Alkohol am Steuer: Die Lübecker Polizei stoppte den Fahrer eines stark beschädigten VW Touaregs in der Königsstraße.

Lübeck | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, stoppten Beamte am Samstagabend in der Königstraße einen VW Touareg mit Lübecker Kennzeichen, der deutliche Unfallschäden im Frontbereich und an der Seite aufwies. Bei der Kontrolle des 47-jährigen Fahrers gegen 22.10 Uhr nahmen die Beamten die verzögerte Motorik des Lübeckers wahr und bemerkten Atemalkoholgeruch....

