Lübeck : 22-Jähriger driftet mit BMW im Drogenrausch durch den Lindenplatz

Mit Cannabis und Kokain am Steuer: Die besondere Fahreinlage eines jungen Lübeckers im am stärksten befahrenen Kreisverkehr Lübecks rief die Polizei auf den Plan.

Lübeck | In besonderer Weise durchfuhr am Mittwoch ein 22-jähriger Lübecker mit seinem schwarzen BMW den Kreisverkehr am Lindenplatz: Gegen 16.30 Uhr driftete er von der Fackenburger Allee kommend mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen einmal um den gesamten Teller. Hierzu nutzte er beide Fahrstreifen. An der Ausfahrt zur Hansestraße konnte er ein Aus...

