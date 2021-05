Lübeck : 1,79 Promille: Betrunkener Autofahrer fährt gegen geparkte Fahrzeuge

Durch den nächtlichen Unfall in der Schönböckener Straße wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt.

Lübeck | Reichlich getrunken hatte ein 31-jähriger Lübecker, der in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Honda auf der Schönböckener Straße in Richtung Steinrader Damm unterwegs war. Gegen 3 Uhr war der Mann infolge des Alkoholeinflusses ungebremst in das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Up gefahren. Durch den Aufprall schleuderte der Honda auf die...

