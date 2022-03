U19-Oberliga Schleswig-Holstein : A-Jugend von Eutin 08 punktet im Abstiegskampf

Der Nachwuchs von Eutin 08 war gegenüber dem Vorbereitungsspiel gegen den FC Schönberg 95 nicht wiederzuerkennen. Die Mannschaft überzeugte gegen die SG Breitenberg mit Kampfgeist und spielerischen Qualitäten.

Eutin | Im ersten Punktspiel in diesem Jahr gelang der U19-Mannschaft von Eutin 08 in der Oberliga ein ebenso verdienter wie wichtiger 2:0(1:0)-Sieg gegen die SG Breitenburg. Damit verschafften sich die Eutiner etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt, zumal in den nächsten Spielen schwere Aufgaben warten. Weiterlesen: U19 von Eutin 08 enttäuscht gegen den FC ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.