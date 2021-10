Lkw-Unfall auf der A1 : 20-Jähriger fährt bei Gremersdorf mit Sattelzug in den Graben

Lkw-Gespann blieb neben der Bankette stecken. Zur Bergung mussten zwei Krane eingesetzt, dafür die Autobahn fast drei Stunden gesperrt werden.

Gremersdorf | Fast drei Stunden lang musste die Autobahn 1 bei Gremersdorf am Dienstagmorgen in Richtung Norden gesperrt werden: Gegen 4.30 Uhr war ein 20-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzuggespann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Bankette stecken geblieben. Der 20-Jährige aus Niedersachsen erlitt einen leichten Schock. Ersten Ermittlungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.