Einen Lebenstraum verwirklicht : Linda Ehlermann bietet in Eutin Entschleunigung mit ihren Alpakas

Halftertraining, Ausmisten, Füttern und Wanderungen zur Entschleunigung mit interessierten Gästen gehören zum Tagesablauf von Linda Ehlermann. Die 35-Jährige hält am Beuthiner Weg in Eutin sechs Alpakas.

Eutin | Ein Blick in seine blauen Kulleraugen und man ist verloren. „Willst Du mit mir gehen?“, der Slogan der neuen kleinen Alpakafarm in Eutin ist dann eigentlich keine Frage mehr. Das weiße Alpaka „Baghira“ ist mit von der Partie, wenn in diesem Monat die ersten Wanderungen mit der Herde von Linda Ehlermann starten. Auf einer Weide am Beuthiner Weg hat sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.