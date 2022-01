Wohnraum gesucht in Eutin : Lido-Club, LMK, Kleingärten: Wo in Eutin Wohnungen gebaut werden sollen

Wohnen im Kleingarten, historischen Gebäude, einstigen Kutschenunternehmen oder wo mal das einzige Rotlichtetablissement der Stadt stand. Wo welche Wohnprojekte von Investoren in Eutin geplant sind.

Eutin | Bezahlbarer Wohnraum in Eutin ist knapp, auch hochwertiger Neubau wird gesucht: Denn viele Menschen zieht es aus den unterschiedlichsten Gründen in die Kreisstadt Ostholsteins. Welche Bauvorhaben geplant sind und wo Wohnungen entstehen sollen. Nicht alle helfen, das Mietangebot zu erweitern. Weiterlesen: Wobau will 24 Wohnungen und Begegnungsst...

