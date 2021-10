Lensahn und Umgebung : Mindestens 60 Graffiti: Seit August häufen sich Farbschmierereien

Strom- und Verteilerkästen, Bushaltestellen und sogar Windräder betroffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Lensahn | Die am häufigsten benutzten Buchstabenfolgen sind Mr.S, WIR! und KOTS: Seit Mitte August häufen sich bi der Polizei die Strafanzeigen wegen Graffiti in Lensahn und Umgebung. „In den überwiegenden Fällen sind öffentliche Einrichtungen betroffen“, sagte ein Polizeisprecher. So wurden unter anderem Strom- und Verteilerkästen, Bushaltestellen und...

