Mann erlitt Rauchgasvergiftung : Feuer in Lensahner Asylunterkunft, ein Bewohner verletzt

Am frühen Dienstagmorgen brannte eine Wohneinheit in der Asylunterkunft komplett aus. Die Feuerwehr Lensahn hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Lensahn | ​In der Asylunterkunft in der Lübecker Straße in Lensahn kam es am frühen Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Die Wohneinheit brannte nach Feuerwehrangaben komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Ein Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bewohner entdeckt das Feuer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.