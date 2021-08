Übungshandwagen übergeben : Bösdorfer Kinder erhalten ein eigenes „Feuerwehrfahrzeug“

Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr würden gern „mit dem Feuerwehrauto fahren“ oder „ein Feuer löschen“ oder „im Feuerwehrfahrzeug Verstecken spielen“. Das alles wird jetzt bei der Bösdorfer Feuerwehr möglich sein.

Bösdorf | Die Freiwilligen Feuerwehren sind um Nachwuchs bemüht. Neben den bestehenden Jugendwehren werden immer mehr Kinderfeuerwehren gegründet. So auch in Bösdorf. Und wenn man die Lütten fragt, was sie bei der Kinderfeuerwehr machen wollen, dann gibt es meist einhellig laut gerufene Antworten: „Mit dem Feuerwehrauto fahren“ oder „ein Feuer löschen“ oder „im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.