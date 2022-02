Corona aktuell : In den Kreises Ostholstein und Plön sinken die Inzidenzen leicht

229 neue Infektionen meldet Ostholstein, 136 meldet Plön. Knapp sechs Prozent der rund 200.000 Einwohner Ostholsteins waren infiziert, im Kreis Plön waren es knapp fünf Prozent.

Eutin/Plön | Anhaltend hohe Infektionszahlen, aber eine leicht sinkende Sieben-Tage-Inzidenz melden die Kreise Ostholstein und Plön am Montagmittag, 1. Februar 2022. In beiden Kreisen gibt es jeweils einen Patienten weniger, der in einem Krankenhaus behandelt wird. Weiterlesen: Über 500 weitere Infizierte in Ostholstein und Plön Thomas Jeck von der Kreisverw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.