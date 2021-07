Küchengarten Eutin : Lebens-Art: Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle eröffnet

Veranstalter und Aussteller zeigen sich froh darüber, dass die Messe trotz der Pandemie stattfinden kann.

Eutin | Der Küchengarten und Teile des angrenzenden Bauhofareals stehen an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen der Themenbereiche Garten, Wohnen und Lifestyle: Für drei Tage hat die Messe Lebens-Art hier ihre Zelte aufgeschlagen; zum fünften Mal am nunmehr bewährten Standort in Eutin. Am Freitag wurde die Lebensart im Vorfeld der Orangerie eröffnet – ...

