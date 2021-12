Kasseedorf : Mehr als Bonbon-Stube: Sonja und Michael Steigerwald betreiben den Markttreff im Dorf

Seit Jahren betreibt das Paar auf Fehmarn den Markt am Südstrand sowie weitere fünf Camping-Märkte in Plön und auf der Sonneninsel. Warum also nicht auch den eigenen Wohnort mit einem Kaufmannsladen bereichern?

Kasseedorf | Als Sonja und Michael Steigerwald im Januar im Sozialausschuss ankündigten, in den bislang als Lager genutzten Räumen des Markttreffs am Dorfplatz von Kasseedorf in ihrer „Bonbon-Stube“ auch wieder Waren des täglichen Bedarfs anzubieten, dürften die meisten Kasseedorf schon nicht mehr damit gerechnet haben, doch noch wieder einen Kaufmann im Dorf zu h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.