Landtagswahl 2022 : Zwei Ostholsteiner sind auf der SPD-Kandidatenliste unter den Top Ten

Sandra Redmann kandidiert auf Listenplatz 6, Niclas Dürbrook auf dem sehr aussichtsreichen Platz 9. Aylin Cerrah aus dem Wahlkreis Plön-Ostholstein wurde auf Platz 18 gewählt.

Eutin/Plön | Gabriele Freitag-Ehler, SPD-Kreisvorsitzende in Ostholstein, ist offensichtlich zufrieden: Bei der Landeswahlkonferenz am 5. Februar in Neumünster hätten die Kandidaten der SPD hervorragende Plätze auf der Landesliste erreicht, die von 200 Delegierten beschlossen wurde. Weiterlesen: SPD demonstriert Zuversicht für Landtagswahl Sandra Redma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.