Ostholstein : Landrat Sager dankt der Bundeswehr für Unterstützung

25 Soldaten von der Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf beenden ihren Corona-Einsatz.

Eutin | Ende Februar beendeten die Hilfskräfte der Bundeswehr, die die Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreis Ostholstein unterstützt haben, ihren Einsatz. In der Zeit von 29. Januar bis zum 26. Februar waren im Kreisgebiet insgesamt 25 Soldaten von der Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf eingesetzt. Sie haben in 25 Einrichtungen im Kreis Ostholstein bei ...

