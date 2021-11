In Schönberg und Preetz : Stationäre Impfstellen im Kreis Plön nehmen ihre Arbeit auf

Ab sofort können sich Menschen im Kreis Plön in der eingerichteten Impfstelle in der Schönberger Jugendherberge gegen Corona impfen lassen. Ab 1. Dezember ist das auch in Preetz möglich, teilte der Kreis Plön mit.

Plön | Die stationäre Impfstelle in Schönberg hat am Freitag (26. November 2021) ihren Betrieb aufgenommen. Die weitere Impfstelle in Preetz wird den Betrieb ab dem 1. Dezember 2021 aufnehmen, teilte der Kreis Plön mit. Während in Schönberg in der bereits vielen bekannten Jugendherberge am Stakendorfer Tor 1 geimpft werde, sei nun in Preetz in der Bahnhofstr...

