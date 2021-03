Geflügelpest in Kühren : Die Tötung der 76.000 Tiere ist abgeschlossen

Es wurde mit der Räumung der beiden Ställe begonnen und die Tierkörper zur Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht

Kühren | Nachdem das Friedrich‐Löffler‐Institut in einem Legehennen‐Stall in Kühren (Kreis Plön) das Geflügelpest‐Virus H5N8 nachgewiesen hatte, sind am Montag alle 76.000 Tiere getötet worden. Am späten Nachmittag wurde bereits mit der Räumung der beiden Ställe begonnen und die Tierkörper zur Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht. Die Zusammenarbeit mit der...

