Landesweite Kontrollen : Auf dem Gehweg unterwegs – Polizei stoppt in Lütjenburg zahlreiche Radler

Die Zahl der Unfälle mit Radfahrern steigt. Allein im Kreis Plön gab es 84 Unfälle, davon allein elf in Lütjenburg. Gerade Radfahren auf dem Gehweg ist aus Polizeisicht gefährlich.

Lütjenburg | In einer landesweiten Aktion hat die Polizei am Donnerstag Fahrradfahrer kontrolliert. So auch im Kreis Plön in Lütjenburg und Heikendorf. Ein Grund dafür ist die zunehmende Zahl von Unfällen mit und durch Fahrradfahrer. Allein im Kreis Plön gab es nach Auskunft der Polizei in diesem Jahr 84 Unfälle, davon allein in Lütjenburg elf. Polizist reparie...

