Polizei sucht nach Zeugen : Ladendieb verletzt in Preetz nach Diebstahl Warenhausdetektiv

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen flüchtigen Ladendieb in Preetz. Als der von einem 55-jährigen Warenhausdetektiv gestellt wurde, kam es zu einer Handgreiflichkeit und der späteren Flucht.

Preetz | Ein Ladendieb hatte Waren im Wert von umgerechnet rund 500 Euro in der Tasche und wollte sich ohne zu zahlen aus der Drogerie am Markt in Preetz schleichen. Das war jedoch einem Warenhausdetektiv aufgefallen, der sofort reagierte. Nach einer Handgreiflichkeit ergriff der Dieb allerdings die Flucht. Die Polizei in Preetz sucht nun nach Zeugen. Die P...

