Bauarbeiten an L57 : Keine „Schnellstraße“ mehr durch Kasseedorf

Umleitung der L57 führt nicht mehr über Sagauer Straße und das Gut Stendorf.

Kasseedorf | Die Anwohner der Sagauer Straße in Kasseedorf und des Gutes Stendorf können aufatmen: Seit Mittwoch führt keine offiziell ausgeschilderte Umleitung der L57 mehr vor deren Häusern vorbei. Bereits am Morgen waren die Schilder aus ihren Halterungen gezogen und an den Straßenrand gelegt worden. Seit Montag hatte sich ein für die Einwohner nicht enden wolle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.