Kunsthalle Lübeck : Armin Mueller-Stahls bildnerisches Werk bei Führung entdecken

Kunst- und Kulturvermittlerin Annette Klockmann bietet Führung zur Sonderausstellung „Nacht und Tag auf der Erde“ an.

Lübeck | Kunst- und Kulturvermittlerin Annette Klockmann nimmt das bildnerische Schaffen von Maler, Musiker und Schauspieler Armin Mueller-Stahl in den Blick. In einer Führung zur Sonderausstellung „Nacht und Tag auf der Erde“ erzählt sie am Sonntag, 25. Juli, um 14 und 15 Uhr Wissenswertes und Spannendes über die Kunst dieses Multitalents. In der Ausstellung w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.