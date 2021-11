Junger Künstler aus Ostholstein : New York, Florenz, Dubai: Wie Steffen Schwien zum Ausnahmetalent wurde

Manchmal ist es ein Schicksalsschlag, der das Leben verändert: Bei Steffen Schwien war das so, als er sich mit 18 mehrere Wirbel brach. Heute bannt seine Gefühle auf Leinwand und hat damit international Erfolg.

Söhren | Gerade ist er aus Florenz zurück in Söhren in der Gemeinde Malente. Auf einer internationalen Kunstmesse hat Steffen Schwien dort seine Werke gezeigt. Der 28-Jährige begann vor vier Jahren mit expressiver Malerei und schon heute kann er komplett vom Bilderverkauf leben. New York, Dubai, Toronto sind gesetzte Stationen im nächsten Jahr. Der Mann sprüht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.