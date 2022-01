Silvester 2021 : Küchenbrand in Oldenburg: Eine Frau musste ins Krankenhaus

Am Silvesterabend kam es zu einem ausgedehnten Küchenbrand in der Bahnhofstraße in Oldenburg. Zwei Personen konnten sich in Sicherheit bringen, eine Frau atmete aber zu viel Rauch ein und kam in ein Krankenhaus.

Oldenburg/Holstein | Bei einem ausgedehnten Küchenbrand am frühen Silvesterabend gegen 18.30 Uhr wurde eine Frau verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und somit eine Ausbreitung auf weitere Teile vom Haus verhindern. Das Haus ist erstmal unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun was die Ursache für das Feuer war. Auch interessant: Großeinsatz in Heilige...

