Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Schmuck aus der Goldschmiede in Panker

Über die Mittagszeit sind am Montag bisher unbekannte Täter in einen Goldschmiedebetrieb in Panker eingebrochen. Beteiligt könnte ein weißer Kleintransporter gewesen sein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Panker | Bisher unbekannter Täter sind am Montagmittag in die Goldschmiede in Panker eingebrochen. Wie Polizeisprecher Matthias Arends dazu mitteilte, erbeuteten der oder die Täter hochwertigen Schmuck. Die Plöner Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe entwendet Nach Angaben des Inhabers habe er sein Geschäft in der ...

