Schönwalde : Den Kreuzweg gemeinsam beschreiten

Interessierte können am Sonntag die besondere Route durch den Pfarrhof hinter der Kirche betrachten.

Schönwalde | Die Pastoren Anas Hamami, (Hansühn), Jörg Reimann (Lensahn) und Arnd Heling laden dazu ein, den Schönwalder Kreuzweg durch den Pfarrhof hinter der Kirche zu betrachten. Mithilfe eines kleinen Heftchens wird der etwa 450 Meter lange Weg am Sonnabend, 13. März, ab 14 Uhr gegangen, der an verschiedenen Stationen vorbeiführt, die an Jesu Passion erinnern....

