Bundestagswahl am 26. September 2021 : Das sind die Direktkandidaten Ostholsteins, die zugelassen wurden

Neun von zehn Bewerber aus dem Wahlkreis 9 Ostholstein–Stormarn-Nord gehen für ihre Parteien ins Rennen zur Bundestagswahl im September 2021. Dem Kandidaten von „Die Partei“ fehlten die notwendigen Unterschriften.

Eutin | Der Kreiswahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung unter Vorsitz des Kreiswahlleiters, Landrat Reinhard Sager, neun der zehn eingereichten Wahlvorschläge im Wahlkreis 9 Ostholstein – Stormarn-Nord für die Bundestagswahl zugelassen. Damit stehen in den 36 Städten und Gemeinden des Kreises Ostholstein sowie in der Stadt Reinfeld (Holstein) und den zwölf...

