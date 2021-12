Kreis: Versammlungen anzeigen : Weiter Zulauf bei „Friedenslichter-Spaziergängen“ im Kreis Plön

Veranstaltungen am Montag in Plön (79 Teilnehmer), Lütjenburg (65 Teilnehmer), Preetz (129 Teilnehmer), Heikendorf (17 Teilnehmer), Laboe (60 Teilnehmer) und in Schönberg (16 Teilnehmer) registriert – nur zwei angemeldet.

Plön | Die „Friedenslichter-Spaziergänge“ gegen die auferlegten Corona-Maßnahmen gehen auch im Kreis Plön weiter: Zuletzt fanden im am Montag in Plön (79 Teilnehmer), Lütjenburg (65 Teilnehmer), Preetz (129 Teilnehmer), Heikendorf (17 Teilnehmer), Laboe (60 Teilnehmer) und in Schönberg (16 Teilnehmer) entsprechende Versammlungen statt. Nur die Versammlungen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.