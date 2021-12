Corona aktuell : Steigende Zahlen: Kreise Ostholstein und Plön melden 85 neue Corona-Fälle

Die Zahlen der Corona-Infizierten in den Kreisen Plön und Ostholstein steigen weiter. Die Inzidenz sinkt hingegen leicht – zumindest im Kreis Plön.

Eutin | Die Zahl der Neuinfektionen steigen weiter an. Der Kreis Ostholstein meldete am Mittwoch weitere 70 Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 5220. Im Nachbarkreis Plön kamen weitere 15 Fälle dazu. Zehn dieser Neuinfizierten waren geimpft. Die Zahlen von Dienstag: Zwei weitere Ostholsteiner mit Covid-19 verstorben Am Dienstag waren...

