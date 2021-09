Gemeinsam mit der Kiel-Region : Der Kreis Plön will auf umweltfreundlichen Wasserstoff setzen

Die Kreisverwaltung soll nun prüfen, welche Projekte sinnvoll sein könnten. Denkbar wäre etwa der Bau von Wasserstofftankstellen oder der Betrieb von VKP-Bussen mit Wasserstoff. Fördermittel stehen bereit.

Lütjenburg | Bund und Land sehen in der Gewinnung von Wasserstoff mittels des Einsatzes erneuerbarer Energien einen zentralen künftigen Energieträger. Auf einer Kreistagssitzung am Donnerstag in Lütjenburg bekundete der Kreis Plön sein Interesse, an diesem Prozess aktiv teilzunehmen und konkrete Projekte – im Rahmen der Zusammenarbeit in der Kiel-Region – mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.