Ministerium und UKSH helfen : Erhalt der Geburtshilfe in Preetz oberstes Ziel des Kreises Plön

Hauptausschuss des Kreistages trifft einstimmige Entscheidung: Der Kreis Plön spricht sich für den Erhalt der Geburtshilfe an der Klinik Preetz aus. Kein Spielraum für eine Diskussion über eine mögliche Schließung.

Preetz | Ein wichtiges Signal für die Geburtshilfe an der Klinik des Kreises Plön in Preetz sendet der Hauptausschuss des Kreistages aus seiner jüngsten Sitzung. Unter dem Vorsitz von Werner Kalinka hat sich das Gremium am Dienstagabend einstimmig für den Erhalt und die nachhaltige Stabilisierung der Geburtshilfe in der Klinik Preetz ausgesprochen. „Die Geburt...

