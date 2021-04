Lütjenburg : Corona-Fall: Mitarbeiterin im SOS-Kinderdorf betroffen – Kindergarten wurde geschlossen

Zahlreiche Mitarbeiter der Verwaltung wurden deshalb zunächst vorsorglich in Quarantäne geschickt und Tests angeordnet.

Lütjenburg | Im Kindergarten des SOS Kinderdorfes in Lütjenburg hat es einen Coronafall gegeben. Wie der Kreis auf Nachfrage bestätigte, hat sich die Infektion einer Mitarbeiterin am Montag bestätigt. Das Kreis-Gesundheitsamt habe deshalb entsprechende Maßnahmen zur Ermittlung von Personen eingeleitet, die mit der Mitarbeiterin in den letzten Tagen Kontakt hatten....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.