Corona aktuell : Kreis Plön hat die drittniedrigste Inzidenz in Deutschland, Ostholstein auf zwölf

Dreistelligen Infektionszahlen zum Trotz: Im landes- und bundesweiten Vergleich zählen Plön und Ostholstein zu den Kreisen mit den niedrigsten Infektionszahlen, und es gibt keine Patienten auf den Intensivstationen.

Eutin/Plön | Die Zahlen der täglichen Neuinfektionen liegen sowohl in Ostholstein als auch im Kreis Plön im dreistelligen Bereich. Trotzdem sind in beiden Kreisen im bundesweiten Vergleich niedrig: Der Kreis Plön hatte Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die drittniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Ostholstein lag in der bundesweit...

