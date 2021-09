Kreis Plön : Verletzte und Totalschäden bei mehreren schweren Unfällen am Wochenende

Zwei Personen verunglückten ohne Einwirkung anderer Fahrzeuge. In einem Fall musste der Verletzte per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Plön | Gleich drei schwere Unfälle ereigneten sich am vergangenen Sonntag im Kreis Plön, bei denen die Beteiligten teils schwere, in einem Fall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Ein 69-Jähriger war mit seinem VW Käfer auf der Kreisstraße 6 aus Sc...

